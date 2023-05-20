ЗСУ відправили до Кобзона ще близько 700 окупантів: свіжі втрати ворога

Росіяни продовжують зазнавати втрат на полі бою. Збройні сили України успішно нищать окупантів, які прийшли на нашу землю, їхні склади та техніку.

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу українські захисники знищили ще 670 окупантів. Проте зазначимо, що це орієнтовні дані, оскільки складно вести точні підрахунки під час активних бойових дій. Тобто кількість вбитих російських військових може бути ще вищою.

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Втрати російської армії у повномасштабній війні

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 травня ЗСУ ліквідували 202 430 російських загарбників.

Також ворог втратив десятки тисяч одиниць важливої техніки.

Втрати ворога в техніці:

танків – 4 одиниці,

бойових броньованих машин – 7 382 одиниці,

артилерійських систем – 3 229 одиниць,

РСЗВ – 564 одиниці,

засоби ППО – 325 одиниць,

літаків – 308 одиниць,

гелікоптерів – 294 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 801 одиниця,

крилаті ракети – 1 011,

кораблі та катери – 18 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 103 одиниці,

спеціальна техніка – 423 одиниці.

Втрати окупантів за добу

За минулу добу, 19 травня, ЗСУ перетворили на брухт ще 4 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем та 6 засобів ППО. Також наші захисники збили 32 російських безпілотники й знищили 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а ще 4 одиниці спеціальної техніки.



Втрати Росії у війні станом на ранок 20 травня / Генштаб ЗСУ