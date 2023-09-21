Росія зазнає в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, ніж Україна у наступі

У ЗСУ співвіднесли втрати окупантів та українських воїнів. В росіян вони виявилися набагато вищими, ніж у наших захисників.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що наші захисники продовжують завдавати росіянам вогневі ураження там, де вони того найменше очікують. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про співвідношення сил та втрат

Євлаш зауважив, що ЗСУ рухаються вперед значно меншими силами. За його словами, просування наших воїнів відбувається попри домінацію росіян у повітрі.

І при цьому всьому противник несе в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, аніж ми у наступі,

– зауважив спікер.

Він наголосив, що ця ситуація суперечить будь-яким законам військової логіки та воєнного мистецтва.

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