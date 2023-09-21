Росія зазнає в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, ніж Україна у наступі

21 вересня 2023, 18:46
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У ЗСУ співвіднесли втрати окупантів та українських воїнів. В росіян вони виявилися набагато вищими, ніж у наших захисників.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що наші захисники продовжують завдавати росіянам вогневі ураження там, де вони того найменше очікують. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про співвідношення сил та втрат

Євлаш зауважив, що ЗСУ рухаються вперед значно меншими силами. За його словами, просування наших воїнів відбувається попри домінацію росіян у повітрі.

І при цьому всьому противник несе в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, аніж ми у наступі,
– зауважив спікер.

Він наголосив, що ця ситуація суперечить будь-яким законам військової логіки та воєнного мистецтва.

Інші новини про втрати противника

  • Нещодавно Росія випадково розкрила свої втрати у загарбницькій війні проти України. Мінпраці замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих окупантів та понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій.
  • Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, жителі країни-агресорки після мобілізації живуть в середньому 4,5 місяця. Багато окупантів помирають вже через кілька днів після того, як їх привозять на фронт.
  • Багатьом загиблим загарбникам було від 30 до 45 років. Найстаршому загиблому мобілізованому було 62 роки. Він провоював майже 8 місяців.
  • Майже в кожному регіоні Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну вже поховали хоча б одного мобілізованого чоловіка. Варто зауважити, що Москва офіційно не звітує про втрати.

Автор: Петро Залива