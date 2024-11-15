Ціна наступу на Покровськ і Вугледар: BBC зафіксувала рекордне зростання втрат в армії Росії

Темпи приросту підтвердженої кількості загиблих у російській армії зараз найвищі за весь час повномасштабної війни. Показники вересня, жовтня та листопада перевищують цифри минулого року у півтора раза, а дані 2022 року – більш ніж удвічі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал BBC. Також змінився і середній вік загиблих росіян.

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Скільки людей на день втрачала Росія за останні місяці

Журналісти зазначили, що протягом вересня вони щодня в середньому фіксували повідомлення про загибель 140 російських військових, це підтверджена кількість окупантів. Водночас показники жовтня 2024 року стали ще вищими – підтверджувалося в середньому 152 смерті російських солдатів на добу.

У деяких некрологах дата смерті належала до першої половини 2024 року або навіть до попередніх років війни. Проте темпи зростання втрат за останні два місяці в 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року. Тоді журналісти отримували підтвердження близько 90 смертей щодоби.

Зростання втрат може бути результатом наступальних операцій російських сил у Донецькій області України, таких як штурм Вугледара, захоплений на початок жовтня, та штурм Покровська, бої на підступах до якого продовжуються,

– мовиться у матеріалі.

Серед інших можливих причин – поступове підтвердження російських втрат у Курській області чи наслідки літньої наступальної кампанії. Зростання повідомлень про загиблих також може бути поєднанням усіх цих факторів.

За даними видання, наразі найбільше втрат серед "добровольців", тих, хто підписав контракт уже після початку повномасштабного вторгнення.

Який середній вік загиблого росіянина на війні

У виданні зазначили, що середній вік та соціальний портрет російських військових, які брали участь у вторгненні в Україну, істотно змінювався з часом.

Так, у 2024 році середній вік загиблих росіян – 38 років. Щонайменше 56% усіх загиблих — люди, які не пов'язані з російською армією на момент початку війни.

Реальна кількість людей, які прийшли в армію з громадянки вже після початку вторгнення та загиблих на фронті, набагато вища, оскільки ми не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених нами загиблих,

– пишуть журналісти.

Вони також підкреслили, що некрологи більшості з них супроводжують фотографії чоловіків у цивільному одязі. Отже, велика ймовірність того, що вони потрапили на фронт із мобілізації або "добровільно" підписали контракти.

З яких регіонів Росії зараз найбільше гине солдатів в Україні

За даними BBC, станом на 15 листопада, максимальну кількість загиблих військових із регіону назвали влада та ЗМІ Республіки Башкортостан – 3 178 солдатів.

Проте поки що російські регіони продовжують успішно залучати нових і нових солдатів до лав російської армії. Розвідувальні служби США та Британії оцінюють щомісячну кількість добровольців збройних сил Росії у 25 – 30 тисяч осіб.

Починаючи з вересня цього року втрати добровольців стали перевищувати втрати інших категорій учасників війни, у тому числі ув'язнених (20% усіх встановлених смертей) та мобілізованих (13%).

З початку вторгнення Росія втратила в Україні 4 338 офіцерів, включно з 8 генералами, 477 особами у званні від підполковника і вище.

Журналісти також підкреслили, що реальні втрати російських військових у війні, вочевидь, набагато вищі, ніж ті, що можна встановити через відкриті джерела. У виданні припустили, що зараз аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих.

Окрім того, у матеріалі зазначено, що трохи більший відсоток від загальної кількості смертей, імовірно, стали фіксувати тому, що родичам стали повертати тіла російських солдатів, які загинули під Вугледаром протягом останнього року, але вважалися зниклими безвісти.

З урахуванням наведеної вище оцінки, реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 120 506 до 174 064 осіб,

– резюмували журналісти.

Водночас вони пояснили, що підсумкова цифра втрат російської сторони суттєво зростає, якщо включити до списку тих, хто воював проти України у складі терористичних підрозділів із так званих "ДНР" та "ЛНР".