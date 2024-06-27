Мінус понад тисяча окупантів, танки та багато артилерії: втрати ворога 27 червня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Зокрема за минулу добу ворог втратив більше ніж тисячу своїх військових та понад сотню одиниць техніки.

Тим часом загальна кількість втрат серед особового складу Росії перевалила за 539 тисяч. Генштаб зауважив, що дані ще уточнюються.

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Втрати ворога на фронті

За минулу добу ворог втратив ще 1 260 особового складу.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових вбитими і пораненими.

Також ЗСУ знищили багато російської техніки. Зокрема: