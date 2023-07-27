Мінус ще один російський офіцер: ЗСУ ліквідували полковника авіації Табачнікова
Полковник російської авіації Віталій Табачніков більше не зможе командувати 112 вертолітним полком. Окупанта ліквідували в Україні.
Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Ворожого полковника ліквідували 25 липня.
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Разом з полковником ліквідували ще одного пілота
Окупанти ниють, що екіпаж Ка-52 вже повертався, йшов на низькій висоті. Як раптом прилетіло з ПЗРК.
Гори в пеклі, м**зь,
– підкреслив Анатолій Штефан "Штірліц".
Разом з полковником "у вічність" відправився і другий пілот. Зауважимо, що 25 липня у 38 окремій бригаді морської піхоти повідомили, що вранці розрахунком ПЗРК було знищено ворожий Ка-52.
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На Сході ліквідували кадирівця "Карлссона"
- 26 липня росЗМІ повідомили, що на фронті загинув один з командирів підрозділу Кадирова – "Карлссон". Пропагандисти зазначили, що він "виконував своє бойове завдання".
- "Карлссона" ліквідували під Кліщіївкою. Там він воював у військовому формуванні Кадирова – "Ахмат". Був командиром загону БпЛА.
- Окрім того, окупант активно займався пропагандистською діяльністю. Зокрема, вів телеграм-канал, де поширював фейки про війну проти України та викладав фото й відео з фронту.
- За даними ЗМІ, ліквідованого кадирівця звали Даніїл. Він товаришував з помічником Кадирова – Апти Алаудіновим.