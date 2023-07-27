Мінус ще один російський офіцер: ЗСУ ліквідували полковника авіації Табачнікова

Полковник російської авіації Віталій Табачніков більше не зможе командувати 112 вертолітним полком. Окупанта ліквідували в Україні.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Ворожого полковника ліквідували 25 липня.

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Разом з полковником ліквідували ще одного пілота

Окупанти ниють, що екіпаж Ка-52 вже повертався, йшов на низькій висоті. Як раптом прилетіло з ПЗРК.

Гори в пеклі, м**зь,

– підкреслив Анатолій Штефан "Штірліц".

Разом з полковником "у вічність" відправився і другий пілот. Зауважимо, що 25 липня у 38 окремій бригаді морської піхоти повідомили, що вранці розрахунком ПЗРК було знищено ворожий Ка-52.

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