Понад 50 тисяч за місяць: у НАТО розкрили втрати Росії за вересень, – Bloomberg

У вересні цього року втрати російської армії у війні проти України могли сягнути понад 50 тисяч осіб. За оцінками НАТО, втрати України за цей період були вдесятеро меншими.

Про це повідомив Bloomberg із посиланням на військового представника НАТО.

Окупанти не зважають на втрати та продовжують штурми

Зазначається, що російське військове командування намагається просуватися вперед на фронті, відправляючи солдатів у так звані "зони смерті". На цих ділянках активно застосовуються дрони, наземні міни, артилерійський вогонь та інші засоби протидії атакам противника.

За наведеними даними НАТО щодо втрат росіян, кількість загиблих становить 28 тисяч окупантів.

За даними джерела видання, за аналогічний період Сили оборони України втратили близько 5 тисяч осіб.

Влітку у НАТО оцінювали, що з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 1,4 мільйона солдатів убитими та пораненими. Попри таку ціну просування, окупаційні війська не полишають спроб проводити штурмові дії.

Нагадаємо, станом на жовтень загальні втрати ворожого особового складу перевищили 1,5 мільйона осіб, а українські захисники щодня ліквідовують понад тисячу окупантів та нищать сотні одиниць техніки.