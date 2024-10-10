Вересень став найсмертоноснішим місяцем для Росії за всю війну в Україні, – The Telegraph

У вересні 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей місяць країна-агресорка в середньому втрачала понад тисячу солдатів за добу.

Про це пише видання The Telegraph. Це відбувається, оскільки армія країни-агресорки мусить іти у штурми на багатьох напрямках фронту.

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Що було з втратами у ворога у вересні

У розвідці Великої Британії 7 жовтня заявили, що вересень став найсмертоноснішим місяцем для Росії з початку війни в Україні, повідомила в понеділок. Так, середній рівень втрат російської армії зріс до 1 271 солдата вбитими або важко пораненими на добу.

До цього найвищий показник добових втрат серед окупантів був у травні 2024 року. Тоді в середньому було вбито або поранено 1 262 російських військових.

Водночас вересень став п'ятим місяцем поспіль, коли втрати російських військ перевищують тисячу солдатів на добу.

Аналітики пов'язують значну кількість жертв із застосуванням Росією тактики масових піхотних атак, яку зазвичай називають "м'ясною хвилею", що передбачає розгортання великих груп солдатів для штурму українських оборонних позицій.

У британському Міноборони також стверджують, що підвищення кількості втрат з травня 2024 року майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій на Харківську та Курську області та підвищенням інтенсивності вздовж лінії фронту.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія зазнала майже 650 000 військових втрат з початку вторгнення в лютому 2022 року. У звіті зазначається, що втрати Росії становили в середньому від 172 до 559 солдатів на день протягом 2022 року, а потім збільшилися до 967 одиниць військових у 2023 році.