Заховали за цвинтарем: на Бєлгородщині "вибухнув" склад з боєприпасами, – ефектне відео

Українські сили просунулися вглиб Бєлгородської області на 3 – 4 кілометри, прорваши першу лінію оборони ворога. Разом із територіальними здобутками, наші захисники мають і матеріальні досягнення на цій місцевості.

Так, нещодавно на один склад зі снарядами на Бєлгородщині стало менше, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Складу більше нема

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поділився відео, на якому зафіксований вибух і детонація складу боєприпасів на Бєлгородщині.

Вибухи на складі БК у Росії: дивіться відео

На кадрах видно, що об'єкт розміщувався неподалік від місцевого цвинтаря.

Російська армія розмістила на Бєлгородщині склад БК, щоб використовувати його у війні проти України. Нема більше складу,

– підсумував керівник ЦПД.

До слова, нещодавно The New York Times опублікувало велике розслідування про війну в Україні. У ньому, зокрема, розповідається, як ЦРУ допомогло Києву знищити склад з "Іскандерами" й КАБами у Росії. Нагадаємо, що українські безпілотники 18 вересня 2024 атакували склад з балістикою й авібомбами у Торопці Тверської області Росії.