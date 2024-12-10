Мінус ще 1350 окупантів, танки, артсистеми та інша техніка: втрати ворога 10 грудня

Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 350 окупантів.

Загальні втрати окупантів вже сягають 755 940 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 755 940 (+1350) осіб,

танків – 9 524 (+5),

бойових броньованих машин – 19 596 (+7),

артилерійських систем – 21 064 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0),

засоби ППО – 1 023 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14),

крилаті ракети – 2 859 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48),

спеціальна техніка – 3637 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, Сили оборони відбили ворожий штурм на Покровськ. Під час бою українські захисники знищили близько 15 окупантів, а також підірвали міст, чим порушили логістику ворога.