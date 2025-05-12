Ще 1170 окупантів та чимало знищеної техніки: втрати ворога на 12 травня

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворог продовжує зазнавати втрат у техніці та особовому складі.

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною на 12 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 967 060 (+1170);

танків – 10 800 (+8);

бойових броньованих машин – 22 473 (+27);

артилерійських систем – 27 718 (+48);

РСЗВ – 1381 (+0);

засобів ППО – 1162 (+3);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141);

крилатих ракет – 3191 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (171);

спеціальної техніки – 3884 (+6);



Втрати Росії у війні на 12 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, нещодавно на Новопавлівському напрямку ворог втратив близько 50 мотоциклів, зокрема до 20 квадроциклів і багі.