12 травня, 07:45
Ще 1170 окупантів та чимало знищеної техніки: втрати ворога на 12 травня
Основні тези
- Сили оборони України ліквідували 1170 російських військових за минулу добу.
- Від початку вторгнення Росія втратила понад 967 тисяч особового складу та значну кількість техніки.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворог продовжує зазнавати втрат у техніці та особовому складі.
Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною на 12 травня
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 967 060 (+1170);
- танків – 10 800 (+8);
- бойових броньованих машин – 22 473 (+27);
- артилерійських систем – 27 718 (+48);
- РСЗВ – 1381 (+0);
- засобів ППО – 1162 (+3);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 678 (+141);
- крилатих ракет – 3191 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 118 (171);
- спеціальної техніки – 3884 (+6);
Втрати Росії у війні на 12 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, нещодавно на Новопавлівському напрямку ворог втратив близько 50 мотоциклів, зокрема до 20 квадроциклів і багі.