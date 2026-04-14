Майже тисяча "відмінусованих" і не лише: які втрати росіян на 14 квітня
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 312 960 солдатів та 11 863 танки.
- Ледь не щомісячно втрати противника у війні збільшуються, зокрема завдяки українським безпілотним системам.
Ворожі війська кидають усі сили на захоплення українських територій. Сили оборони завдають противнику разючих втрат. Йдеться приблизно про 35 тисяч військових щомісяця.
Про нову партію ліквідованих окупантів, а також їхню техніку, розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 14 квітня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб;
- танків – 11 863 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3);
- артилерійських систем – 39 953 (+38);
- РСЗВ – 1 732 (+4);
- засобів ППО – 1 346 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 893 000 (+201);
- спеціальної техніки – 4 123 (+0).
Цікаво! Українські НРК та БпЛА вперше захопили ворожу позицію без участі піхоти та втрат з українського боку.
Втрати Росії станом на 14 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
Зазначимо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що російська ППО суттєво ослабла, зокрема в Криму, де ЗСУ значно скоротили її потенціал. За його словами, це призводить до втрати півостровом статусу безпечного тилу для окупантів.
Що відомо про останні успішні операції Сил оборони?
Серед нещодавніх ударів – ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", яка є важливою ланкою інфраструктури "Транснафти", а також зенітного ракетного комплексу "Тор-М1".
Крім того, українські сили вдарили по логістичних об'єктах і скупченнях військ противника в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і Курській області Росії. Підтверджено також атаку на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", де були виведені з ладу технологічні потужності.
Окремо повідомляється про ураження льодостійких стаціонарних платформ ЛСП-1 і ЛСП-2 на бурових установках у Каспійському морі, які розташовані майже за 1000 кілометрів від фронту.