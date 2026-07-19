  • особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;
  • танків – 12 156 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 963 (+7);
  • артилерійських систем – 46 261 (+92);
  • РСЗВ – 1 950 (+4);
  • засобів ППО – 1 505 (+3);
  • літаків – 438 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547);
  • спеціальної техніки – 4 430 (+2);
  • крилатих ракет – 4 915 (+1).


Втрати Росії у війні / ГШ