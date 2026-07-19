Ворожі війська мають суттєві проблеми з солдатами, які в Росії планують перекрити завдяки мобілізації восени. Наразі ж майже щоденно країна-агресорка кладе близько тисячі своїх людей задля хоча б якихись результатів на фронті.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню техніку повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Які втрати Росії у війні станом на 19 липня? особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб;

танків – 12 156 (+5);

бойових броньованих машин – 24 963 (+7);

артилерійських систем – 46 261 (+92);

РСЗВ – 1 950 (+4);

засобів ППО – 1 505 (+3);

літаків – 438 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858);

наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 122 289 (+547);

спеціальної техніки – 4 430 (+2);

крилатих ракет – 4 915 (+1).

Втрати Росії у війні / ГШ Зауважимо, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ лише за перше півріччя 2026 року ліквідували понад 50 тисяч військових країни-агресорки. Результативними є й дії СБС. У ніч на 18 липня Сили безпілотних систем уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту". Загалом у межах операції "МоЛоЧКа" Росія вже втратила понад 170 таких суден.