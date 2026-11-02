Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати Росії на 2 листопада

Росія продовжує платити велику ціну за агресію проти України. Останній місяць став рекордним за втратами ворога.

Так, за жовтень Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових.

Скільки російських військових ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 рік Росія втратила:

Особовий склад: близько 1 592 770 (+2 500) осіб;

Танки: 12 452 (+1);

Бойові броньовані машини: 25 629 (+7);

Артилерійські системи: 51 801 (+46);

РСЗВ: 2 251 (+2);

Засоби ППО: 1 731 (+1);

Літаки: 452;

Гелікоптери: 356;

Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936);

Крилаті ракети: 5 140;

Кораблі та катери: 35;

Підводні човни: 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371);

Спеціальна техніка: 4 863 (+2)

Втрати Росії на 2 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

До слова, за даними видання The Economist, протягом останніх місяців кількість загиблих російських військових значно зросла.

З травня 2026 року мінімальна оцінка збільшилася на 94 тисячі, а максимальна – на 252 тисячі осіб.

Для порівняння, у липні 2025 року The Economist оцінював кількість загиблих росіян у 190 – 350 тисяч, а в травні 2026-го – у 280 – 518 тисяч.

Оскільки Росія не публікує реальних даних про свої втрати, видання використовує кілька джерел. Зокрема, враховує оцінки західних розвідок, оборонних відомств і незалежних дослідників, а також власні підрахунки бойових дій на фронті.

Значну роль у знищенні живої сили противника відіграють українські безпілотники. Від початку 2026 року Сили оборони уразили за їхньою допомогою 302 тисячі російських військових.