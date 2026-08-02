Мінус 1 500 солдатів і гора спаленої техніки: втрати Росії на 2 серпня

Процес методичного зменшення чисельності російської армії триває. Сили оборони щоденно працюють над ліквідацією ворога та його техніки. При цьому, за липень Сили оборони України знищили 42 860 окупантів.

Про чергову партію втрат Росії станом на 2 серпня розповіли в Генштабі ЗСУ.

Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?

З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;

танків – 12 231 (+0);

бойових броньованих машин – 25 070 (+10);

артилерійських систем – 47 196 (+69);

РСЗВ – 1 988 (+8);

засобів ППО – 1 529 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 439 291 (+1 788);

крилатих ракет – 5 007 (+2);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);

спеціальної техніки – 4 486 (+2).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що повідомлення про втрати росіянами своїх бійців та дороговартісної техніки надходять щоденно. Так, У ніч проти 30 липня українські розвідники уразили 3 важливі військові цілі окупантів у Криму та на Херсонщині.

Зокрема, під удар потрапили ЗРГК "Панцир-С1", патрульний катер "Сарган" і наземна станція управління БпЛА "Форпост". За оцінкою ГУР, загальна вартість знищених об'єктів перевищує 20 мільйонів доларів.

Окрім цього, Сили оборони атакували склад морських безекіпажних катерів у Криму, 2 стратегічні залізничні мости, підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі, ремонтну базу, склад матеріально-технічних засобів і сховище російських дронів.