Ще 1330 окупантів, 17 танків і 101 артилерійська система: втрати Росії на 21 березня

Українські захисники мужньо захищають нашу землю, стримуючи ворога, який значно переважає за кількістю особового складу і техніки. Сили оборони завдають противнику великих втрат.

Нещодавно британська розвідка підрахувала, що окупаційна армія втратила приблизно 900 тисяч військових. З них – кількість загиблих солдатів може досягати від 200 до 250 тисяч, що є рекордними втратами для Росії з часів Другої світової війни, передає 24 Канал.

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Скільки ворожих солдатів і техніки ліквідовано

У Генштабі назвали актуальні на ранок 21 березня 2025 року втрати ворога у людях і техніці.

особового складу – близько 900800 (+1330) осіб,

танків – 10394 (+17),

бойових броньованих машин – 21589 (+28),

артилерійських систем – 24848 (+101),

РСЗВ – 1324 (+2),

засоби ППО – 1111 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185),

крилаті ракети – 3121 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од,

спеціальна техніка – 782 (+2)

Втрати Росії станом на 21 березня 2025 року / Фото Генштаб