22 листопада, 06:52
Мінус понад 2 тисячі окупантів і важлива техніка: як втрати Росії на 22 листопада
Окупанти на полі бою в Україні в середньому живуть усього 20 – 30 хвилин. Такими є дані ЦРУ, і їх щоденно підтверджують українські оборонці, які системно нищать загарбників.
Про нову партію ліквідованих російських солдатів розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога?
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року становлять:
- Особовий склад – близько 1 637 170 (+2 310) осіб
- Танки: 12 487 (+2)
- Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)
- Артилерійські системи: 52 661 (+66)
- РСЗВ: 2 295 (+6)
- Засоби ППО: 1 767
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)
- Крилаті ракети: 5 278
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)
- Спецтехніка: 4 925 (+4)
Втрати Росії на війні / Генштаб
Раніше ми писали про те, що український пілот винищувача Су-27 21 листопада завдав удару авіабомбою GBU по будівлі, де перебували оператори російських БпЛА. Унаслідок влучання пункт управління окупантів було повністю знищено. Відео бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ворожу ціль вдалося виявити завдяки завчасно отриманим розвідувальним даним.