Мінус 1220 російських вояк, одна ППО та десятки техніки: втрати ворога на 23 липня

Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1220 окупантів. Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України.

Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу іненсивність боїв.

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Втрати ворога 23 липня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.

особового складу – близько 568 980 (+1220) осіб;

танків – 8 288 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 16 000 (+20);

артилерійських систем – 15 694 (+57);

РСЗВ – 1 125 (+2);

засобів ППО – 901 (+1);

літаків – 362 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 511 (+36);

крилатих ракет – 2 401 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 202 (+64);

спеціальної техніки – 2 640 (+3).



Втрати росіян у війні / Інфографіка Генштабу