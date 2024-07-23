Мінус 1220 російських вояк, одна ППО та десятки техніки: втрати ворога на 23 липня
23 липня 2024, 07:20Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1220 окупантів. Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України.
Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу іненсивність боїв.
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Втрати ворога 23 липня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.
- особового складу – близько 568 980 (+1220) осіб;
- танків – 8 288 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 000 (+20);
- артилерійських систем – 15 694 (+57);
- РСЗВ – 1 125 (+2);
- засобів ППО – 901 (+1);
- літаків – 362 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 511 (+36);
- крилатих ракет – 2 401 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 202 (+64);
- спеціальної техніки – 2 640 (+3).