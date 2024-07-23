Мінус 1220 російських вояк, одна ППО та десятки техніки: втрати ворога на 23 липня

23 липня 2024, 07:20
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Джерело:

Генштаб

Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1220 окупантів. Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України.

Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу іненсивність боїв.

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Втрати ворога 23 липня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.

  • особового складу – близько 568 980 (+1220) осіб;
  • танків – 8 288 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 16 000 (+20);
  • артилерійських систем – 15 694 (+57);
  • РСЗВ – 1 125 (+2);
  • засобів ППО – 901 (+1);
  • літаків – 362 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 511 (+36);
  • крилатих ракет – 2 401 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 202 (+64);
  • спеціальної техніки – 2 640 (+3).


Втрати росіян у війні / Інфографіка Генштабу

Автор: Анастасія Лукашевська