Володимир Путін гарячково кидає солдатів своєї армії на захоплення українських земель. Такі подекуди хаотичні дії російського військово-політичного керівництва призводять до суттєвих втрат.

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхньої техніки розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога на війні?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2026 року українські оборонці знищили:

особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб;

танків – +12 384 (+8);

бойових броньованих машин – 25 442 (+7);

артилерійських систем – 50 428 (+57);

РСЗВ – 2 163 (+3);

засобів ППО – 1 677 (+4);

літаків – 444 (+1);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826);

наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517);

спеціальної техніки – 4 756 (+7);

крилатих ракет – 5 118 (+0).



Втрати Росії на 27 вересня / Генштаб

Що відомо про успішні операції Сил оборони?

Раніше ми писали, що в районі Семенівського на Донеччині уражено РЛС П-18 "Терек", що послаблює можливості росіян контролювати повітряний простір.

На Ростовщині українські сили уразили завод, який постачає компоненти для ракет і артилерії, а також комплекс "Панцир-С2". Крім того, були удари по логістичних об'єктах держави-агресорки й цілі в Чорному морі.