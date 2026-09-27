Понад півтори тисячі солдатів, літак і не тільки: Генштаб розкрив втрати Росії на 27 вересня
Володимир Путін гарячково кидає солдатів своєї армії на захоплення українських земель. Такі подекуди хаотичні дії російського військово-політичного керівництва призводять до суттєвих втрат.
Про нову партію ліквідованих окупантів та їхньої техніки розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати ворога на війні?
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2026 року українські оборонці знищили:
- особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб;
- танків – +12 384 (+8);
- бойових броньованих машин – 25 442 (+7);
- артилерійських систем – 50 428 (+57);
- РСЗВ – 2 163 (+3);
- засобів ППО – 1 677 (+4);
- літаків – 444 (+1);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517);
- спеціальної техніки – 4 756 (+7);
- крилатих ракет – 5 118 (+0).
Втрати Росії на 27 вересня / Генштаб
Що відомо про успішні операції Сил оборони?
Раніше ми писали, що в районі Семенівського на Донеччині уражено РЛС П-18 "Терек", що послаблює можливості росіян контролювати повітряний простір.
На Ростовщині українські сили уразили завод, який постачає компоненти для ракет і артилерії, а також комплекс "Панцир-С2". Крім того, були удари по логістичних об'єктах держави-агресорки й цілі в Чорному морі.