Скільки російських окупантів знищено за добу: втрати Росії у війні на 30 серпня

Втрати Росії у війні проти України продовжують стрімко зростати. Щодня ворог втрачає понад тисячу солдатів загиблими і пораненими.

Росія щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати. За оцінками Заходу, Москва залучає близько 30 тисяч людей на місяць, тоді як її втрати становлять щонайменше 36 тисяч.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 серпня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб;

танків – 12 311 (+1);

бойових броньованих машин – 25 248 (+7);

артилерійських систем – 48 833 (+59);

РСЗВ – 2 072 (+2);

засоби ППО – 1 594 (+1);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963);

крилаті ракети – 5 060 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394);

спеціальна техніка – 4 614 (+6).

Втрати Росії на 30 серпня 2026 рік / Фото Генштаб

Росія вже не встигає поповнювати армію новими контрактниками. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, за останній місяць російські війська втратили близько 43 тисяч убитими та пораненими, тоді як набрали близько 37 тисяч людей.

Тому для продовження масштабної війни Кремлю може знадобитися нова мобілізація. За попередніми планами, Росія може призвати близько 300 тисяч людей до кінця 2026 року і ще 300 тисяч – у першій половині 2027-го.

Ці сили ворог може використати для розширення війни в Україні або поширення її на країни НАТО.