4 жовтня, 06:41
2

Ще 950 окупантів горітимуть в пеклі: Генштаб розкрив втрати Росії на 4 жовтня

Анастасія Колеснікова

Українські військові продовжують успішно завдавати втрат ворогові на фронті і в тилу. Ціна за агресію для Росії щодня зростає.

Відомо, що українські атаки на російські НПЗ зупинили майже 40% заводів, що викликало серйозний дефіцит бензину в Росії, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні станом на 4 жовтня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять: 

  • особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
  • танків – 11226 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23298 (+1);
  • артилерійських систем – 33428 (+15);
  • РСЗВ – 1515 (+1);
  • засоби ППО – 1222 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
  • крилаті ракети – 3803 (+10);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
  • спеціальна техніка – 3971 (+1).

Втрати на 4 жовтня 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні втрати ворога?