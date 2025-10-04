4 жовтня, 06:41
Ще 950 окупантів горітимуть в пеклі: Генштаб розкрив втрати Росії на 4 жовтня
Українські військові продовжують успішно завдавати втрат ворогові на фронті і в тилу. Ціна за агресію для Росії щодня зростає.
Відомо, що українські атаки на російські НПЗ зупинили майже 40% заводів, що викликало серйозний дефіцит бензину в Росії, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Які втрати Росії у війні станом на 4 жовтня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:
- особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
- танків – 11226 (+1);
- бойових броньованих машин – 23298 (+1);
- артилерійських систем – 33428 (+15);
- РСЗВ – 1515 (+1);
- засоби ППО – 1222 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
- крилаті ракети – 3803 (+10);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
- спеціальна техніка – 3971 (+1).
Втрати на 4 жовтня 2025 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні втрати ворога?
- Журналісти встановили, що в Курській області влітку та восени 2024 року загинуло 60 строковиків. Путін обіцяв, що строковики не будуть служити на фронті, але не виконав обіцянку.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили дронами РЛС П-14Ф "Лена" та ТРЛК "Сопка-2" у Воронезькій області Росії. Обидві системи призначені для протидії дронам.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці ліквідували так званого "голову ради депутатів" Володимира Леонтьєва за допомогою дрона. Леонтьєв був засуджений заочно на 15 років за колабораційну діяльність та причетність до викрадень і катувань.
- МіГ-29 ЗСУ завдав удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область, використавши 2 боєприпаси.