"Мінус" ще 1200 окупантів і понад 150 одиниць техніки: втрати ворога на 5 вересня
5 вересня 2024, 07:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку розв'язала проти України. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1200 окупантів.
Загальні втрати російської армії вже перевищують 620 тисяч особового складу. Ба більше, окупанти також втрачають чимало одиниць техніки, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 621 550 (+1200) осіб,
- танків – 8 624 (+6),
- бойових броньованих машин – 16 869 (+21),
- артилерійських систем – 17 725 (+31),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- засоби ППО – 940 (+0),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 658 (+42),
- крилаті ракети – 2 587 (+7),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 044 (+37),
- спеціальна техніка – 3 024 (+10).