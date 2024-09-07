Ще понад півтори тисячі російських вояк "мінуснули" ЗСУ: втрати ворога 7 вересня

Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. У ході боїв упродовж останньої доби ЗСУ знищили 1270 окупантів.

Станом на 7 вересня втрати противника сягнули вже майже 624 тисячі вояк. Актуальну статистику оприлюднив Генштаб. Зазнаають, що через інтенсивність бойових дій цифри орієнтовні.

Дивіться також На 300 мільйонів євро: Франція закупить для України зброю, за яку "заплатить" Росія

Втрати російської армії

особового складу – близько 623990 (+1270) осіб,

танків – 8632 (+1) од,

бойових броньованих машин – 16878 (+0) од,

артилерійських систем – 17774 (+29) од,

РСЗВ – 1178 (+0) од,

засоби ППО – 942 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),

крилаті ракети – 2588 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,

спеціальна техніка – 3037 (+0)



Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Ворог втрачає техніку біля Покровська

За даними Forbes, минулими вихідними Росія зазнала найбільших і найдорожчих втрат у техніці за час повномасштабної війни. У боях за Покровськ російські військові втратили 180 одиниць техніки за 24 години.

В середньому, за приблизно 920 днів своєї широкомасштабної війни проти України, Росія втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день. Тобто, рекорд росіян цими вихідними був майже в 10 разів гіршим за середній показник втрат.

Аналітики наголосиди, що наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу.