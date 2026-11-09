Знову побито рекорд: втрати Росії у війні на 9 листопада

Росія продовжує агресію проти України. Щодня імперські амбіції повертаються до неї численними втратами серед військових і техніки.

Про добові втрати Росії у війні розповіли в Генштабі.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

З початку повномастабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 рік Росія втратила:

Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб;

Танки: 12 462 (+4);

Бойові броньовані машини: 25 683 (+15);

Артилерійські системи: 52 112 (+68);

РСЗВ: 2 263 (+6);

Засоби ППО: 1 753 (+2);

Літаки: 452;

Гелікоптери: 356;

Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843);

Крилаті ракети: 5 196;

Кораблі та катери: 35;

Підводні човни: 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638);

Спеціальна техніка: 4 889 (+1)

Втрати ворога на 9 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, у жовтні 2026 року російська армія втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. Росія не змогла досягти переваги на фронті, попри більшу кількість військових і дронів на окремих напрямках.

За словами президента Зеленського, ісля успішних операцій українських військових російське командування спробувало швидко просунутися вперед, кидаючи в бій велику кількість непідготовлених бійців.