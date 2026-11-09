9 листопада, 06:41
Оновлено - 06:44, 9 листопада
Знову побито рекорд: втрати Росії у війні на 9 листопада
Росія продовжує агресію проти України. Щодня імперські амбіції повертаються до неї численними втратами серед військових і техніки.
Про добові втрати Росії у війні розповіли в Генштабі.
Скільки окупантів ліквідовано за добу?
З початку повномастабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 рік Росія втратила:
- Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб;
- Танки: 12 462 (+4);
- Бойові броньовані машини: 25 683 (+15);
- Артилерійські системи: 52 112 (+68);
- РСЗВ: 2 263 (+6);
- Засоби ППО: 1 753 (+2);
- Літаки: 452;
- Гелікоптери: 356;
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843);
- Крилаті ракети: 5 196;
- Кораблі та катери: 35;
- Підводні човни: 2;
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638);
- Спеціальна техніка: 4 889 (+1)
Втрати ворога на 9 листопада 2026 рік / Фото Генштаб
Нагадаємо, у жовтні 2026 року російська армія втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. Росія не змогла досягти переваги на фронті, попри більшу кількість військових і дронів на окремих напрямках.
За словами президента Зеленського, ісля успішних операцій українських військових російське командування спробувало швидко просунутися вперед, кидаючи в бій велику кількість непідготовлених бійців.