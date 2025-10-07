Понад 1000 окупантів відправили до пекла: втрати ворога на 7 жовтня
- За минулу добу українські сили ліквідували 1020 російських окупантів.
- Від початку вторгнення Росія втратила 1 117 360 військових та значну кількість техніки, включаючи 11 238 танків і 23 319 броньованих машин.
Українські воїни щодня боронять країну на фронті, завдаючи ворогу значних втрат. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1020 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько:
- особового складу – 1 117 360 (+1020) осіб;
- танків – 11 238 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 319 (+6);
- артилерійських систем – 33 493 (+29);
- РСЗВ – 1 516 (+0);
- засобів ППО – 1224 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);
- крилатих ракет – 3 841 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);
- спеціальної техніки – 3 973 (+2).
Втрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?
Нагадаємо, що на Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель". З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.
Крім того, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова", один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії.
Також бійці уразили потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, Криму – багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна та назад, а також автомобільний транспорт.