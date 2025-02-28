Під Покровськом воїни ГУР уразили два десятки російських гармат: вражаюче відео

Бійці ГУР МО України на Покровському напрямку за допомогою дрона Nemesis знищили 12 та пошкодили ще сім ворожих гармат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби розвідувального відомства. Там також поділилися відповідним відео в четвер, 27 лютого.

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Воїни ГУР уразили ворожі гармати під Покровськом

На Покровському напрямку воїни Управління Безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України "підняли в небо важкий дрон Nemesis і вилетіли на полювання". Вони знищили 12 ворожих гармат, ще сім пошкодили.

Гарматознищувальне – воїни ГУР важким дроном спопеляють ворожі гаубиці під Покровськом,

– йдеться в повідомленні.

Також, як зазначили в українській розвідці, під атаку дронів потрапили місця проживання та укриття російських окупантів.

"Боротьба триває!", – додали в ГУР.

Як воїни ГУР уразили ворожі гармати під Покровськом: дивіться відео

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 загарбників. Окрім того, знищили 387 одиниць російської техніки й озброєння.