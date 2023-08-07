Значні втрати ворога: росіяни знову звозять вантажівками тіла своїх військових

Ворог продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Вони настільки суттєві, що доводиться шукати всіх можливих способів, щоб їх приховати.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 7 серпня. У відомстві зазначають, що до моргу на Херсонщині привезли відразу кілька вантажівок з ліквідованими ворогами.

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Поховали ліквідованих у Чаплинці

Отже, окупанти привезли до Чаплинки, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини, дві вантажівки з тілами російських загарбників. Відомо, що їхні тіла поховали на двох локаціях.

Зауважимо, що щоденно ворог втрачає близько 500 своїх бійців. А від початку повномасштабного вторгнення цифра втрат досягла показника у чверть мільйона.

Уже 250 тисяч "пакетів" повезли до Росії

Отже, за минулу добу нашим військовим вдалося відправити на той світ 540 окупантів. А загальні втрати за понад рік повномасштабного вторгнення складають 250 240 бійців так званої "другої армії світу".

Крім того, загарбники втратили чимало техніки. На балансі ворожого війська стало на 4 244 танки, 8 270 бойових броньованих машин, 4 977 артилерійських систем, 709 РСЗВ, 467 засобів ППО менше.

На балансі ворожого війська стало на 4 244 танки, 8 270 бойових броньованих машин, 4 977 артилерійських систем, 709 РСЗВ, 467 засобів ППО менше. Крім того, на брухт перетворили 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4 154 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 377 крилаті ракети, 18 суден, 7 451 автомобіль і автоцистерну та 735 одиниць спеціальної техніки.

Ліквідували окупанта з "нефартовим" прізвищем

Напередодні ми розповідали, що "лави двохсотих" поповнив ще один російський загарбник. Його ліквідували у середині липня. І ми б не звернули на нього уваги, якби не його прізвище.

Отже, складатиме пірамідки разом із Кобзоном тепер Євген Кіллер. "Задвохсотили" його ще 15 липня. Цікаво, що на фронт він відправився у ролі "мобіка".

Привезли його ще восени минулого року. Підозрюємо, практично відразу ж після оголошення так званої "часткової мобілізації". В окупанта була посада командира гранатометного відділення взводу вогневої підтримки.