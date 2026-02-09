Нічний жах росіян: у ГУР показали нові кадри вибухової роботи по ворогу

Сили оборони України продовжують нищити ворога та його техніку на фронті. Російська армія щодня несе втрати, зокрема, завдяки роботі українських дронів.

Кадри активної бойової роботи українських спецпризначенців показали у ГУР МО України.

Як розвідка знищує ворога на фронті?

Як розповіли в ГУР, підрозділи Департаменту активних дій ГУР продовжують атакувати російські війська. Основну роль у цих операціях відіграють ударні дрони спецпризначенців.

На відео розвідники показали, як безпілотники переслідують та знищують ворожу піхоту. Також вони завдають ударів по логістиці окупантів, щоб унеможливити забезпечення російської армії.

Бойова робота ГУР по ворожих силах: дивіться відео

Окремо військові звернули увагу на удари по російських розвідувальних безпілотниках і коптерах.

Які втрати несе ворог?