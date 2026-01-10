Рознесли вщент російських командирів: СБС відзвітували про потужні удари на ТОТ

Українські захисники атакували скупчення російських військових. Наші воїни завдали влучних ударів по окупантах на території Донеччини.

Оператори 1 окремого центру СБС вдарили по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України, передає 24 Канал.

Дивіться також Ховались у фекальних ямах: десантники ліквідували групу росіян поблизу Мирнограда

Що відомо про атаку на російських командирів у Донецькій області?

Так, у населеному пункті Курахівка захисники поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії.

У селищі Гірник уражено одразу два об'єкти ворога: командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. В районі населеного пункту Гірне на Донеччині був уражений склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.

Останні удари України по російських загарбниках на ТОТ