У ГУР показали, як легіонери нищать російських окупантів на Харківщині

Легіонери ГУР знищують російських окупантів на лінії фронту. Зокрема, на Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України показали, як бійці Міжнародного легіону "Астра" працюють у Харківській області. Відповідне відео ГУР МО опублікувало у телеграм-каналі.

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Легіонери ГУР знищують загарбників на Харківщині

Розвідники показали, як легіонери ГУР нищать війська противника в Харківській області.

Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області – нищать російських окупантів за допомогою fpv дронів, проводять розвідку, тримають позиції,

– йдеться в повідомленні.

Там додали, що ще вони "неприховано радіють, коли вогневе ураження – точно у ворожу ціль".

На відео видно, як наші захисники успішно завдають точних ударів по противнику.

Легіонери ГУР нищать загарбників на Харківщині: дивіться відео