Тива, ВДВ і добровольці: ЗМІ встановили 80 тисяч загиблих окупантів і з'ясували цікаві тенденції

Російська влада старанно приховує свої колосальні втрати у війні в Україні. Втім, журналістам таки вдалося ідентифікувати понад 80 тисяч ліквідованих загарбників. Виявилося, що більше ніж половина з них – добровольці або мобілізовані.

Станом на 29 листопада, за даними Генштабу, Росія втратила понад 738 тисяч солдатів. Тим часом ЗМІ вже відомі імена 80 973 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Які категорії росіян гинуть найчастіше

Спостерігається стрімке зростання втрат серед військовослужбовців – добровольців, які підписали контракт після початку вторгнення, багато з яких гинуть протягом двох – чотирьох тижнів після відправлення на фронт.

Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22 відсотків від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони.

Рік тому – у листопаді 2023 року – добровольці становили лише 14 відсотків від загальної кількості втрат.

Частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26 відсотків від усіх втрат, а зараз лише 18 відсотків.

Але підрозділи, складені з ув'язнених, як і раніше, розташовані на передовій і забирають на себе частину бойового навантаження.

Щонайменше 52 відсотків усіх загиблих – люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни.

Реальна кількість людей, які прийшли в армію з цивільного життя вже після початку вторгнення та загиблих на фронті, набагато вища, оскільки журналісти не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28 відсотків зі встановлених ними загиблих.

Громадянами з яких регіонів найчастіше жертвує Кремль

Наразі у лідери за кількістю підтверджених втрат вийшли Башкортостан, Татарстан та Свердловська область. Але ситуація у цих регіонах значно різниться.

Свердловська область піднялася на верхні рядки цього списку після початку мобілізації та масового вербування на фронт із колоній. У регіоні працює багато промислових компаній, на базі яких було легше проводити мобілізацію. Також в області розташовується низка великих виправних колоній, з яких на фронт ув'язнених активно забирала спочатку ПВК "Вагнер", а потім і Міністерство оборони.

Татарстан увійшов до трійки регіонів із найвищою кількістю підтверджених втрат у 2024 році. Це насамперед пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Дані інших регіонів набагато менш повні.

BBC перерахувала кількість підтверджених загиблих військових на кожні 10 тисяч чоловічого населення в регіонах віком від 16 років до 61 року.

У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай. Найнижчі показники смертності спостерігаються у Москві та Санкт-Петербурзі. Чоловік із Тиви має у дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж мешканець Москви.