Втрати Росії у війні могли сягнути 188 тисяч загиблих, – The Sun

Втрати окупант на війні проти України можуть бути значно більшими, ніж в офіційній статистиці. Пприпускають, що вони вже сягнули 188 тисяч військових.

Такі цифри виданню підтвердило джерело в розвідці США. На зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня теж озвучували, що втрати росіян вже значно більші, ніж 100 тисяч.

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Високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що Росія зазнала "величезних втрат", але не оприлюднив публічно точну цифру.

Вони зазнали величезної кількості втрат серед своїх військових, включаючи військових і групу найманців "Вагнера",

– говорив Міллі.

Він додав, що лінія фронту в Україні тягнеться від Харкова до Херсона. На цій території розташована величезна кількість російських військових. Тому вигнати окупантів з України до кінця 2023 року буде "надзвичайно важко", але це можливо.

Крім того, для успішного наступу ЗСУ необхідно мати не тільки багато важкої техніки, а й навички. Міллі вважає, що майбутні постачання західної зброї будуть викликом для українських бійців. Хоча наспаравді ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення регулярно проводять навчання з партнерами.

Офіційна статистика втрат ворога

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російська армія від 24 лютого втратила 120 160 своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ "мінуснули" 860 окупантів.

Однак слід зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.