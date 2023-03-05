Росіяни вперше втратили рідкісну машину мінування "Земледелие": яскраве відео з дрона

Наші захисники продовжують знищувати ворога та його техніку. Напередодні стало відомо, що на брухт перетворили машину дистанційного мінування "Земледелие".

Для того, щоб завдати чергових втрат ворогові, нашим військовим спочатку потрібно було здійснити розвідку. Після цього вже настав час відплати. Зауважимо, що разом з "Земледелием" знищили й інші машини.

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Техніки у ворога стає менше

Як зазначають у Національній гвардії України, наші гвардійці знищили машини, скидаючи боєприпаси з БпЛА. Вони влучили у зенітний ракетний комплекс "Тор М1", а також російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". А ще вдалося знищити БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

Нацгвардійці знищили машину мінування "Земледелие": дивіться відео

Чим небезпечне "Земледелие"

Як зазначають у Defense Express, окупанти від початку повномасштабного вторгнення використовують "Земледелие". І лиш тепер виникла можливість задокументувати знищення цієї машини. Водночас складно визначити, наскільки активно ворог використовує відповідну установку.

Якщо ж говорити про її роботу, то цими машинами загарбники підступно "засіювали" мінами Харківщину у березні 2022 року. Також у грудні "Земледелие" використовували на Запорізькому напрямку. Цікаво, що машина нова. Попередні випробування цієї системи завершили у 2022 році. Того ж року її публічно продемонстрували.

Її основна задача – створення мінних полів. Вона здатна "засіювати" мінами все навколо у радіусі від 5 до 15 кілометрів. Для цього вона відстрілює 122-міліметрові реактивні снаряди. На одній машині міститься по два блоки з 25 напрямними. Особливість системи у можливості створювати мінні поля різної складності. Як хизуються самі окупанти, мовиться навіть про варіанти з проходами для свого ж війська.

На фоні цього варто пригадати втрати ворога у війні проти України. Наразі маємо статистику станом на ранок 4 березня.

Уже понад 150 тисяч окупантів