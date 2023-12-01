Закінчилися місця: у Новосибірську проблема з похованням окупантів

Від 24 лютого російська армія втратила у війні проти України велику кількість живої сили. Так, через те, що зростає кількість учасників путінської війни, які "самоліквідувалися" в Україні, чиновники у Росії зіткнулися з проблемою пошуку нових місць для могил окупантів.

У Новосибірську гостро постала проблема поховання окупантів, оскільки на їхньому місцевому кладовищі уже не вистачає місць.

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Брак місць для російських військовослужбовців

Влада російського Новосибірська фактично визнала, що на місцевому цвинтарі закінчилися місця для поховання військових.

Мер міста Анатолій Локоть 29 листопада підписав постанову про створення нової "військової ділянки" на кладовищі "Гусинобродське".

В документі зазначається про рішення виділити 12 соток землі для поховання військових російської армії "із дотриманням військового обряду похорону".



Кладовище у російському Новосибірську / скриншот з відео видання "Сибір.Реалії"

Актуальна статистика втрат ворога

На початку листопада видання "Сибір.Реалії" зазначали про те, що на Гусинобродському цвинтарі – найбільше відоме поховання російських найманців у Сибіру і на Далекому Сході.За даними журналістів, там поховані понад 368 бійців ПВК "Вагнера", у тому числі родом з інших регіонів. Рідні найманців повідомляли редакції, що їм навіть не повідомили про смерть завербованих. На той момент вільних місць на цвинтарі вже не було.

Окупант продовжує свою загарбницьку війну на території України 646 добу. Так, від 24 лютого 2022 року втрати ворога на цей момент сягають:

особового складу – близько 330040 (+1280) осіб,

танків – 5564 (+13) од,

бойових броньованих машин – 10372 (+32) од,

артилерійських систем – 7931 (+22) од,

РСЗВ – 912 (+2) од,

засоби ППО – 602 (+2) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),

крилаті ракети – 1567 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни –1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,

спеціальна техніка – 1137 (+13)

За даними Інституту вивчення війни 30 листопада російські війська продовжували локалізовані наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування. ISW зазначає, що Генштаб України повідомив про відбиття українськими силами сімох російських атак поблизу Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки.