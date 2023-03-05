Добу повз з відірваною рукою та простріляними ногами: окупант зняв мотиваційне відео для росіян

Окупанти продовжують гинути на війні проти України. Одному з росіян пощастило трохи більше. Він живий. Правда, те, в якому він стані, свідчить, що це лиш питання часу.

Припускаємо, що на момент публікації цієї новини він уже поповнив статистику втрат ворога. Сам же росіянин – чудова мотивація для самих окупантів. Адже всі, хто прийдуть на українську землю, у ній і залишаться.

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З чотирьох кінцівок вціліла лиш одна

Російський військовий почав ролик з бідкання на те, що він лежить десь посеред поля. За якусь мить він вирішив показати руку, яка ледь не на волосині висить. Відразу ж обмовимося, що відео самого окупанта дивитися не рекомендуємо вразливим людям, вагітним, а також тим, хто не досягнув 18-річного віку.

Окупант зняв мотиваційний ролик про війну: дивіться відео 18+

Пів руки відірвано н***й. Тут усе пробито н***й. Ноги простріляні. Одна рука ціла. Одна нога так більш-менш в осколках. Мінометами, с**и, заглушили,

– бідкався він.

Також поскаржився на те, що його не евакуювали. Ба більше, він упродовж доби у такому стані повз, намагаючись дістатися до своїх. Але йому так і не вдалося. Окупант цілу ніч пролежав на холодному снігу.

Ми, як і користувачі мережі, більше схильні до думки, що загарбник таки загинув. Так і з'явилося у мережі відео, яке він зняв до того, як потрапити на "концерт Кобзона".

А в "Кобзона" аншлаг