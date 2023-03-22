Ще майже 1000 відвідувачів "концерту Кобзона": втрати ворога станом на 22 березня

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу вдалося знищити 920 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога складають 167 490 бійців. Зауважимо, що це приблизні цифри. Насправді вони можуть бути значно вищими.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3 557;

бойових броньованих машин – 6 887;

артилерійських систем – 2 589;

РСЗВ – 509;

засобів ППО – 272;

літаків – 305;

гелікоптерів – 290;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183;

крилатих ракет – 909;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434;

спеціальної техніки – 279.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 22 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу на брухт перетворили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 6 автомобілів і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Додамо, що в ніч проти 22 березня росіяни завдали чергового масованого удару дронами-камікадзе. Нашим військовим вдалося знищити 16 з 21 "Шахідів", які окупанти запустили по Україні.

ЗСУ відбили 114 атак

Ситуація на фронті напружена. За даними Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 114 атак ворога на східній ділянці.

Окупанти продовжують спроби втілити у життя злочинний план Путіна. Він передбачає вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Для цього російські військові без жалю кидають на загибель своїх бійців. Звідсіля й такі шалені щоденні цифри втрат.

Наступальні дії тривають відразу на 5 напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський. На решті російські бійці ведуть оборонну діяльність.

Запеклі бої тривають на Бахмутському напрямку. Росіяни йдуть у наступ, хоч і зазнають шалених втрат як у живій силі, так і в озброєнні та техніці. Наші військові і вдень, і вночі відбивають численні атаки ворога. Окупанти наступають у районах Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Бахмута, Кліщіївки та Майорська.