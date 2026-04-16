На втрати байдуже, – Подоляк назвав три речі, які справді важливі для Путіна

Росія втрачає понад 250 бійців на кожен квадратний кілометр. На Донеччині в середньому – 428. Для Кремля шалені втрати російської армії на фронті нічого не вартують, солдати сприймаються всього лише як витратний ресурс для досягнення путінських цілей.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, додавши, що така невтішна для Росії статистика має впливати на українських партнерів, аби ті усвідомили, що ЗСУ вдаєтьс вести ефективну контрвійну.

Чим переймається Путін, поки втрати Росії на фронті зростають?

Радник ОПУ підкреслив, що міністр оборони України Михайло Федоров сьогодні діє вірно, заявляючи, що саме завдяки українським технологіям, значному нарощенню виробництва дронів та ракет СОУ вдається суттєво нищити російських окупантів. Подоляк вкотре наголосив, що єдине, що відчуває та сприймає Росія – це силу. Тож варто крокувати саме в цьому напрямку.

Сьогодні Україна показує свою спроможність посилювати здатність дедалі більше ліквідовувати бійців російської армії. Вже зараз щомісячні втрати ворога на полі бою перевищують показник мобілізованих Росією на фронт.

"На Путіна не впливає конкретна кількість втрат Росії. Ба більше, він зовсім не усвідомлює як працює економіка. Все це для нього маячня. Є надцінні ідеї, в межах яких він почуває себе комфортно, наприклад, "бере" Куп'янськ. Він зранку прокидається, йому дають мапу і кажуть, що його армія нібито взяла це місто. Через 2 дні він вже про це забуває, йому дають нову інформацію, йому байдуже, скільки було витрачено на це живої сили", – пояснив Подоляк.

Зі слів радника Офісу Президента, абсолютно не хвилює російського диктатора і те, що відбувається у прикордонних з Україною областях, зокрема Бєлгородській, Ростовській. Як зазначив Подоляк, очільника Кремля турбують тільки 3 речі та перелічив які саме.

Перше: кількість вбитих українців. Йому показують статистику, руйнації, відео. Він цим насолоджується. Друге: скільки доходів отримує він, його сім'я та оточення. Третє: його турбує, як його сприймають у світі, як про нього говорять. Йому дуже подобається, коли хтось в Європі каже, що треба зателефонувати Путіну,

– озвучив Подоляк.

Підсумовуючи, радник ОПУ зауважив, що озвучені Федоровим під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" цифри втрат російської армії стало чіткою характеристикою нової реальності та суб'єктності нашої держави.

Зі слів Подоляка, нині українська армія демонструє, що може досягти такого показника ліквідованих бійців Росії, про які раніше мало хто міг подумати. Для цього Україна має відповідні інструменти, єдине, в чому відчуває потребу – в активнішій участі партнерів у напрямку інвестицій, логістики.

Зауважте! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголосив, що попри чималі грошові виплати (26 тисяч доларів) Росії стає дедалі складніше набрати нову живу силу до війська. Показники мобілізованих залишаються однаковими, а от втрати зросли вдвічі. Якщо ЗСУ вдасться завдавати противнику щомісяця страт на рівні 50 тисяч осіб, тоді, зі слів Кузана, просування Росії буде зупинено,.

