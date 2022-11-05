Українські захисники ефективно нищать окупантів на Донбасі: вибухові кадри

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників на різних напрямках. У мережі з'явилися кадри потужної роботи наших бійців на Донбасі.

Зокрема, Луганська ОВА оприлюднила відео, на якому можна побачити, як бійці НГУ розгромили скупчення техніки та живої сили окупаційної армії на Луганщині.

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Українські бійці успішно знищують окупантів

Бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України виявили та вдарили по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині. Нацгвардійці знищили:

5 танків,

2 броньовані бойові машини,

живу силу, точні втрати якої підраховують.

Дивіться відео роботи нацгвардійців

Генштаб ЗСУ також опублікував вибухове відео справжнього бою на Луганщині.

Вони пишуть новітню історію України! Історію нашої Перемоги! 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада впевнено знищує російських окупантів, що зі зброєю прийшли на нашу землю,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що на відео присутня нецензурна лексика.

ЗСУ знищують окупантів на Луганщині: відео

Державна прикордонна служба також показала відео роботи захисників.

"Братська могила окупантів у бліндажі. На Донецькому напрямку прикордонна аеророзвідка виявила скупчення російської піхоти та їх укріплення. За справу взялися мінометні розрахунки ДПСУ", – мовиться у підписі до ролика.

Кілька десятків осколково-фугасних мін і загарбників знищили прямо у бліндажі

Дивіться відео роботи прикордонників:

Загальні втрати Росії у війні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні окупаційна армія зазнає чималих втрат. Станом на ранок 5 листопада українські захисники вже ліквідували майже 75,5 тисячі загарбників.

Також ворог втрачає силу-силенну техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, наші бійці вже спопелили:

2758 танків;

5601 бойову броньовану машину;

1776 артилерійських систем;

391 РСЗВ;

202 засоби ППО;

277 літаків;

260 гелікоптерів;

1462 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

399 крилатих ракет;

16 кораблів і катерів;

4184 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

155 одиниць спеціальної техніки.

Буде цікаво – дивіться ексклюзивне відео спроб окупантів штурму позицій ЗСУ