ЗСУ мінуснули понад 900 окупантів та розтрощили гелікоптер: втрати ворога на 6 березня
- ЗСУ ліквідували близько 950 російських окупантів за останню добу.
- Російська армія втратила 1 гелікоптер та 1 609 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Російська армія зазнає чималих втрат у війні проти України. За чотири роки повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували близько 1 271 350 окупантів та ще більше військової техніки.
Інфографіку про втрати ворога за останню добу додав Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 6 березня?
З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб;
- танків – 11 734 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6);
- артилерійських систем – 37 960 (+45);
- РСЗВ – 1 669 (+2);
- засоби ППО – 1 320 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609);
- крилаті ракети – 4 384 (+0);
- кораблі / катери – 30 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208);
- спеціальна техніка – 4 080 (+1).
Втрати армії Росії станом на 6 березня 2026 рік / Фото Генштаб
Сили оборони знищують важливі об'єкти ворога: що відомо?
Вночі 5 березня бійці Військово-Морських сил ЗСУ спільно із ССО знищили ворожий вертоліт Ка-27, під час того, як він намагався здійснити посадку на майданчику бурової установки "Сиваш". Вертоліт використовували для пошуку субмарин та патрулювання акваторії.
Відомо, що під час цієї операції також було успішно уражено російську бурову платформу "Сиваш", що розташована на Голіцинському газовому родовищі, в акваторії Чорного моря. Її застосовували як майданчик для ведення розвідки та передачі сигналів зв'язку. Крім того, ворог розміщував там свої комплекси РЕБ та засоби ППО малої дальності.
В ніч проти 2 березня українські сили, зокрема СОУ та СБУ, вгатили понад 200 одиницями безпілотників по порту "Новоросійськ". Удару зазнали морський тральщик "Валентин Пікуль" та протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касимов". Внаслідок атаки 14 окупантів поранено, ще 3 – загинуло.