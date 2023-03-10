Посеред банок і сміття: окупанти не церемоняться з "двохсотими", ховаючи їх на звалищах

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Причому ліквідованих вони не поспішають забирати з поля бою, щоб їх потім поховали у Росії.

Натомість вони облаштовують смітники-могили, в які кидають тіла тих, хто поповнив статистику втрат ворога. Так, вдалося виявити ще кількох знищених на Донеччині окупантів.

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Тіло просто посеред звалища

Банки російські, смітник і тіло поховане у смітнику. Скоріше за все російський військовослужбовець, оскільки щойно почали обстежувати і знайшли розгрузку або бронежилет російського зразка. Саме їхній камуфляж "жаба",

– кажуть експерти.

Власне, займається виявленням таких хаотичних поховань російських військових Асоціація дослідників військово-патріотичної спадщини "Плацдарм". Їй і вдалося виявити рештки тіл двох бійців країни-агресорки. Їх планують згодом обміняти на полеглих українських захисників.

Працює пошуковий загін у лісі неподалік Мазанівки, що у Краматорському районі. Там і були розташовані російські позиції, поки ворога не вибили ЗСУ.

Зауважимо, що упродовж весни та літа 2022 року на цій території велися запеклі бої. Упродовж певного періоду ділянка навіть була під російською окупацією. Але вийти на околиці Слов'янська тоді загарбникам не вдалося. Водночас експерти продовжують знаходити "сюрпризи" там, де ще понад пів року тому ступала нога ворога.

Втрати Росії ростуть