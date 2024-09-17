Дорога війна Росії: у розвідці Британії назвали, скільки грошей і солдатів втратив ворог

Війна проти України стала дійсно дорогим заходом для Росії. Особливо це відчувається у безповоротних втратах в особовому складі армії країни-агресорки.

З початку повномасштабної війни Росія, ймовірно, втратила близько 610 тисяч осіб, убитими та пораненими. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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У британській розвідці наголосили, що тактика росіян, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає постійного поповнення сил на передовій постійним потоком нових рекрутів.

Звіти британської розвідки свідчать про помітне сповільнення темпів набору до російської армії у 2024 році порівняно з попереднім роком. Наприкінці 2023 року російські офіційні особи оголосили, що міністерство оборони набирає приблизно 1 600 осіб щодня. Однак загальнодоступні дані за 2024 рік свідчать про те, що темпи набору знизилися до приблизно 1 000 осіб на день. Аналітики припускають, що ці цифри можуть бути дещо завищеними.

У відповідь на це міністерство оборони Росії оголосило про збільшення бонусів для новобранців, починаючи з серпня 2024 року. Цей крок відображає зростальну залежність від фінансових стимулів як частини російської стратегії рекрутингу, який, згідно зі звітом розвідки Британії, стає все більш витратним.

За оцінками розвідки, військові виплати росіянам склали приблизно 8% федеральних видатків у році по червні 2024 року. У відомстві припустили, що підвищення грошового забезпечення військовослужбовців може посилити рекрутингові зусилля Кремля до кінця року.

До слова, у Генштабі ЗСУ 17 вересня повідомили, що наші захисники знищили ще 1 020 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат у російської армії з початку повномасштабного вторгнення склала 635 880 осіб.