Сирський розкрив чисельність військ Росії та їхні щоденні втрати на фронті
- Чисельність російських військ на фронті становить близько 711 – 712 тисяч військових, а щоденні втрати складають 1000 – 1100 осіб.
- У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, проте втратила 30 618 військових, що призвело до дефіциту у 8 618 осіб.
Ситуація на фронті залишається складною, російські війська продовжують наступальні дії. Активна ділянка фронту сягає близько 1200 кілометрів, а бойові порядки противника поглиблюються.
Однак ворог також має і великі втрати. Про них під час розмови із журналістами розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.
Дивіться також Сотні ліквідованих і спалена техніка: Генштаб назвав разючі втрати окупантів на 6 лютого
Яка чисельність військ та скільки росіян помирає щодня?
Сирський повідомив, що за останні пів року чисельність російського угруповання залишається приблизно стабільною. Війська становлять 711 – 712 тисяч бійців разом з оперативним резервом.
Попри те, що окупанти повністю виконали й навіть перевиконали плани з комплектування армії, це свідчить про значні втрати.
За словами головнокомандувача, рівень втрат російських військ перевищує можливості їх поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000 – 1100 військовослужбовців.
Яких втрат у живій силі зазнала Росія у січні?
Протягом січня у Росії мобілізували чи підписали контракт 22 000 осіб. Тим часом за цей період підтверджено знищення 30 618 одиниць особового складу ворога. Тож баланс росіян за січень – "мінус" 8 618.
З тих понад 30 тисяч втрат – 9 381 є результатом Сил безпілотних систем, а це кожний третій ліквідований окупант.