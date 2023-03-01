ЗМІ назвали середню тривалість життя російського військового в Україні

Російські військові продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Журналістам навіть вдалося підрахувати, скільки в середньому загарбникам вдається протриматися на фронті.

В якийсь момент російські загарбники, яких відправили на фронт, не виходять на зв'язок. І саме це дозволило журналістам дійти до цікавого припущення, пов'язаного з втратами ворога.

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За скільки днів стають "двохсотими"

Отже, журналісти здійснили кропітку роботу. Вони проаналізували 10 тисяч дописів у всіляких групах у забороненій в Україні соцмережі VK. У них йшлося про розшук зниклих під час війни. З них 1365 публікації саме про військових. Так-так, понад тисяча таких публікацій теж свідчить про те, що ворог, хоч і старається приховати реальні втрати, але це не так уже й просто.

То до якого висновку дійшли автори дослідження. Вони вивчили оголошення та порівнювали дати. Це дозволило вивести середнє арифметичне. І, згідно з ним, термін придатності російського військовослужбовця вкрай обмежений.

60 днів – стільки, в середньому, солдати брали участь у війні до того, як перестали виходити на зв'язок,

– кажуть журналісти.

Вони також зауважили, що є родичі щонайменше 85 військовослужбовців, котрих не можуть знайти ось уже пів року. До прикладу, тих, хто брав участь у штурмі Маріуполя та "Азовсталі".

У російському міноборони вибрали зручну позицію. Людина зникла безвісти, то вона не входить до статистики втрат. А якщо не входить, то її шукати ніхто не поспішає. Та й на гроші від держави рідні можуть навіть не розраховувати.

Лідер Руху "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко пояснив, як трактувати цих самих "зниклих безвісти". За його словами, здебільшого мовиться про тих, хто загинув на фронті, а його тіло просто не знайшли. З цієї нагоди нагадаємо, скільки окупантів вдалося знищити.

Скоро буде 150 тисяч "пакетів"