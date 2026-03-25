Понад 1200 ліквідованих, знищили багато техніки: втрати ворога на 25 березня
Росіяни щодня втрачають велику кількість особового складу та техніки у війні проти України. Впродовж минулої доби українські сили поповнили цей список.
Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1220 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 25 березня?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 290 960 (+1220) осіб;
- танків – 11 806 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 274 (+3);
- артилерійських систем – 38 746 (+51);
- РСЗВ – 1 696 (+0);
- засобів ППО – 1 336 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459);
- крилатих ракет – 4 481 (+23);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 151 (+196);
- спеціальної техніки – 4 098 (+0).
Втрати росіян на 25 березня / Інфографіка Генштабу
Що втрачають окупанти?
Минулої ночі в тилу противника та на тимчасово окупованих територіях під прицілом були важливі об'єкти. Атакували зенітний ракетний комплекс "Тор" і ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Курахівці Донецької області.
Раніше українські сили успішно атакували пункт управління російського дронового підрозділу "Рубікон" у селищі Мангуш. У селищі Ялта були уражені казарми та склади – там була велика кількістю загиблих.
До цього у районі Старопетриківки на окупованій частині Запорізької області атакували район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2" і пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля.