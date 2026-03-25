Понад 1200 ліквідованих, знищили багато техніки: втрати ворога на 25 березня

Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1220 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:



Втрати росіян на 25 березня / Інфографіка Генштабу

Минулої ночі в тилу противника та на тимчасово окупованих територіях під прицілом були важливі об'єкти. Атакували зенітний ракетний комплекс "Тор" і ЗРГК 2С6 "Тунгуска" у Курахівці Донецької області.

Раніше українські сили успішно атакували пункт управління російського дронового підрозділу "Рубікон" у селищі Мангуш. У селищі Ялта були уражені казарми та склади – там була велика кількістю загиблих.