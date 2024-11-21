Майже 85% втрат російської армії припадають на Курахівський напрямок, – ОСУВ "Хортиця"

Кремль не виводить військ з України та продовжує вести бойові дії. На Курахівський напрямок, де загарбники не перестають наступати, припадають майже 80 − 85% щоденних втрат окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Втрати ворога на Курахівському напрямку

Відповідно до слів Волошина, ворог продовжує агресивні штурмові дії на Курахівському напрямку. Росія не полишає спроб досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. Динаміка штурмових дій ворога змінюється щодня, адже противник намагається досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте, наші сили оборони протистоять йому, завдаючи великих втрат. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадає саме на нашу східну операційну зону,

– додав він.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка станом на ранок 21 листопада окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.