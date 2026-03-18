24 Канал Новини України Знищили понад 1,7 тисячі окупантів та багато зброї: колосальні втрати Росії на 18 березня
18 березня, 06:44
Знищили понад 1,7 тисячі окупантів та багато зброї: колосальні втрати Росії на 18 березня

Маргарита Волошина

Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку у війні проти України. Лише впродовж минулої доби українські військові знищили 1710 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 18 березня?

  • особового складу – близько 1 282 570 (+1710) осіб;
  • танків – 11 786 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 229 (+11);
  • артилерійських систем – 38 506 (+29);
  • РСЗВ – 1 688 (+0);
  • засобів ППО – 1 333 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 184 333 (+1989);
  • крилатих ракет – 4 468 (+0);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 974 (+230);
  • спеціальної техніки – 4 091 (+0).


Втрати ворога на 18 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат завдають противнику?

  • Загалом у лютому Сили оборони України знищили 678 росіян за допомогою інженерних загороджень та дистанційного мінування, яке здійснювали за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія почала втрачати 30 – 35 тисяч осіб на місяць через безпілотники – FPV та інші, які українські військові активно використовують на полі бою.
  • До слова, нещодавно підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти військової логістики окупантів. Під ударом опинилися, зокрема, склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення.