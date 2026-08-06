Скільки росіян ліквідовано на війні в Україні: Генштаб озвучив нові цифри на 6 серпня

Росія й надалі втрачає велику кількість солдатів. Однак це Кремль не зупиняє війну.

Лише за липень цього року Росія втратила 30 272 тисячі окупантів загиблими і пораненими. Їх було уражено завдяки безпілотникам.

Скільки окупантів знищено за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 6 серпня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб;

танків – 12 246 (+4);

бойових броньованих машин – 25 087 (+3);

артилерійських систем – 47 455 (+59);

РСЗВ – 2 006 (+4);

засоби ППО – 1 547 (+7);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811);

крилаті ракети – 5 007 (+0);

кораблі / катери – 34 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416);

спеціальна техніка – 4 496 (+1).

Втрати Росії на 6 серпня 2026 рік / Фото Генштаб

У липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України за місяць ліквідували 42 860 окупантів.

Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати російських військ, за оцінкою Генштабу, становили 238 650 осіб.

На тлі великих втрат і відсутності успіхів на фронті Росія готує нову мобілізацію. Вже у жовтні ворог планує поповнити окупаційне військо 500 тисячами солдатів.

За даними розвідки, Росія шукає нові способи поповнити армію через зменшення кількості охочих підписувати контракти.

За даними СЗР, у першому півріччі 2026 року контракт із Міноборони Росією підписали близько 200 тисяч людей – менше, ніж торік.

Водночас у Росії різко зросла кількість вакансій для фахівців із військового обліку. Тим часом влада готується замінювати мобілізованих працівників трудовими мігрантами.

Також у країні зростає тривога серед населення: збільшилася кількість пошукових запитів про мобілізацію та попит на оренду житла у Вірменії.

Водночас, за оцінкою розвідки, ознак підготовки до масштабного призову резервістів поки немає, а Кремль, ймовірно, відкладає такі рішення до парламентських виборів.