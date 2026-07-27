Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Скільки ліквідовано окупантів за добу: Генштаб розкрив шалені цифри втрат Росії на 27 липня
27 липня, 07:33
2
Оновлено - 07:40, 27 липня

Скільки ліквідовано окупантів за добу: Генштаб розкрив шалені цифри втрат Росії на 27 липня

Анастасія Колеснікова

Зусилля росіян на фронті не приносять успіхів. При цьому ворог продовжує втрачати багато особового складу і техніки.

Тим часом у Силах безпілотних систем кажуть про зростання рівня втрат серед окупантів. Це пояснюється тим, що російське командування нарощує штурмові групи, щоб приховати реальний стан справ на фронті. Найчастіше такі штурми є "квитком в один кінець".

Скільки російських військових ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 27 липня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб;
  • танків – 12 225 (+8);
  • бойових броньованих машин – 25 032 (+13);
  • артилерійських систем – 46 831 (+37);
  • РСЗВ / MLRS – 1 969 (+0);
  • засоби ППО – 1 519 (+1);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269);
  • крилаті ракети – 4 950 (+6);
  • кораблі / катери – 34 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491);
  • спеціальна техніка – 4 472 (+7).

Втрати Росії у війні на 27 липня 2026 року / Фото Генштаб

До слова, як заявив держсекретар США Марко Рубіо, Росія щотижня втрачає 5 – 6 тисяч солдатів. Це перша відома в історії війна, де кількість загиблих перевищує кількість поранених. 

Українські сили знищують не лише ворожих солдатів, але й потенціал країни-агресора воювати. 

Так, наприклад, 26 липня уночі під ударами Сил оборони опинилася низка військових об'єктів Росії в окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині. Зокрема, українські військові уразили об'єкт "Чорноморнафтогаз", ретранслятор для керування дронами, автомобільний міст, а також склад безпілотників на Луганщині.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Новини України
Втрати ворога