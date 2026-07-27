Скільки ліквідовано окупантів за добу: Генштаб розкрив шалені цифри втрат Росії на 27 липня
Зусилля росіян на фронті не приносять успіхів. При цьому ворог продовжує втрачати багато особового складу і техніки.
Тим часом у Силах безпілотних систем кажуть про зростання рівня втрат серед окупантів. Це пояснюється тим, що російське командування нарощує штурмові групи, щоб приховати реальний стан справ на фронті. Найчастіше такі штурми є "квитком в один кінець".
Скільки російських військових ліквідовано за добу?
За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 27 липня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб;
- танків – 12 225 (+8);
- бойових броньованих машин – 25 032 (+13);
- артилерійських систем – 46 831 (+37);
- РСЗВ / MLRS – 1 969 (+0);
- засоби ППО – 1 519 (+1);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269);
- крилаті ракети – 4 950 (+6);
- кораблі / катери – 34 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491);
- спеціальна техніка – 4 472 (+7).
Втрати Росії у війні на 27 липня 2026 року / Фото Генштаб
До слова, як заявив держсекретар США Марко Рубіо, Росія щотижня втрачає 5 – 6 тисяч солдатів. Це перша відома в історії війна, де кількість загиблих перевищує кількість поранених.
Українські сили знищують не лише ворожих солдатів, але й потенціал країни-агресора воювати.
Так, наприклад, 26 липня уночі під ударами Сил оборони опинилася низка військових об'єктів Росії в окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині. Зокрема, українські військові уразили об'єкт "Чорноморнафтогаз", ретранслятор для керування дронами, автомобільний міст, а також склад безпілотників на Луганщині.