Майже 1000 окупантів, корабель і 173 одиниці іншої техніки: величезні втрати ворога на 15 лютого

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 950 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 399 090 особового складу. Також окупанти втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї.

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Які втрати Росії

За майже 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:

особового складу – близько 399 090 (+950) осіб,

танків – 6 442 (+9),

бойових броньованих машин – 12 090 (+47),

артилерійських систем – 9 620 (+54),

РСЗВ – 984 (+0),

засоби ППО – 671 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),

крилаті ракети – 1882 (+0),

кораблі /катери – 25 (+1),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),

спеціальна техніка – 1524 (+1).



Втрати Росії на 15 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники також уразили 16 районів зосередження особового складу ворога, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та 3 засоби РЕБ.

Яка ситуація на фронті