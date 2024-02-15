Майже 1000 окупантів, корабель і 173 одиниці іншої техніки: величезні втрати ворога на 15 лютого
15 лютого 2024, 08:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 950 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 399 090 особового складу. Також окупанти втратили тисячі одиниць різної техніки та зброї.
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Які втрати Росії
За майже 2 роки повномасштабної війни російська армія втратила:
- особового складу – близько 399 090 (+950) осіб,
- танків – 6 442 (+9),
- бойових броньованих машин – 12 090 (+47),
- артилерійських систем – 9 620 (+54),
- РСЗВ – 984 (+0),
- засоби ППО – 671 (+0),
- літаків – 332 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33),
- крилаті ракети – 1882 (+0),
- кораблі /катери – 25 (+1),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29),
- спеціальна техніка – 1524 (+1).
Втрати Росії на 15 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники також уразили 16 районів зосередження особового складу ворога, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та 3 засоби РЕБ.
Яка ситуація на фронті
- Тривають запеклі бої на всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше – на Авдіївському напрямку.
- Так, ворог не полишає планів оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.
- Також окупанти не полишають атак на Мар'їнському напрямку. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 20 російських атак.
- Бойові зіткнення з російськими загарбниками фіксували й на інших напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
- На Півночі ситуація буз змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.