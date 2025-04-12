Росія заплатила високу ціну за спроби прориву: Сирський заявив про рекордні втрати військ

Росіяни продовжують намагатися захопити українські землі. Однак, війська російської армії з початку 2025 року зазнали рекордних втрат.

Українські Сили оборони мужньо завдають відсічі ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Яких втрат зазнала російська армія з початку року

За словами головнокомандувача ЗСУ, з початку 2025 року Росія втратила 140 тисяч 650 солдатів. Такі втрати російської армії є рекордними.

Спроби окупантів протиснути українську оборону обертаються для російських загарбників рекордними втратами,

– каже Сирський.

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Додамо, що лише за минулу добу українські Сили оборони ліквідували 1240 окупантів. Окрім цього, вдалося знищити 11 танків, 7 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 128 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Варто зауважити, що загальні втрати російського особового складу з початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 931 450 осіб.