12 листопада, 06:56
Знову понад 2 тисячі ліквідованих окупантів і важлива техніка: які втрати Росії на 12 листопада
Повномасштабні бойові дії на різних ділянках фронту тривають уже 1719 днів. За цей час ворожі втрати продовжують невпинно зростати.
Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 616 330 (+2 150) осіб;
- танків – 12 471 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 720 (+14);
- артилерійських систем – 52 278 (+47);
- РСЗВ – 2 269 (+3);
- засобів ППО – 1 756 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 605 923 (+1013);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 130 (+8);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 838 (+312);
- спеціальної техніки – 4 899 (+5);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій Донеччині. Ця переправа була важливою частиною російської логістики на ділянці Сухопутного коридору до Криму.